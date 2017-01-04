Звонок о том, что в одной из саун города начался пожар поступил в 10.29 часов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pojar (1) Как рассказали работники сауны "Три медведя", расположенного в поселке Самал, задымление началось в одном из домиков расположенном на их территории. Сейчас работники сауны и сотрудники ДПС убирают автомобили, которые находятся во дворе и вблизи сауны. На месте работают 7 единиц техники. Причины возгорания и ущерб устанавливаются. pojar (1) pojar (3) pojar (2) pojar (4) pojar (2) pojar (3) pojar (5) 8bY2n2zeqRI Кристина КОБИНА Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА