Как рассказали работники сауны "Три медведя", расположенного в поселке Самал, задымление началось в одном из домиков расположенном на их территории. Сейчас работники сауны и сотрудники ДПС убирают автомобили, которые находятся во дворе и вблизи сауны. На месте работают 7 единиц техники. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.8bY2n2zeqRI