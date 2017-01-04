По ул. Мурат Мункейулы никто снег не чистит.
По ул. Мурат Мункейулы никто снег не чистит.
Детей 2021 и 2023 годов рождения оперативно доставили в больницу.
Контрабанду обнаружили при досмотре автомобиля.
Деньги незаконно выводились путём замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета.
Он длительное время уклонялся от выплат и не предпринимал попыток трудоустроиться.
Нарушения выявили прокуроры.
Если вы снимаете квартиру, то почти наверняка сталкивались с различными проблемами.
Спортсмены из ЗКО стали призёрами Кубка мира по армрестлингу в Ташкенте.
Юноша совмещает службу в морской пехоте с творчеством.
В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла 4 место.