31 декабря семью инвалида, в которой мать-одиночка воспитывает 4 детей, навестили представители прокуратуры. Подарок был сделан в рамках благотворительного проекта "Дети - наше будущее". Мальчик не может самостоятельно передвигаться. Заниматься к нему домой приходят соцработники и педагоги. Они говорят, что ребенок любознательный, все схватывает на лету. - У нас была проблема с коляской, в старую он просто не помещался, и мне приходилось выносить его на руках на улицу. Благодаря помощи прокуроров нам подарили новую коляску. Кроме этого, продукты и вещи на остальных детей, - рассказала мама мальчика Мейрамгуль НУРСУЛТАН. В рамках проекта "Дети - наше будущее " в декабре прошлого года областная и городская прокуратура оказала помощь 16 семьям. Это лекарства, юридическая помощь, вещи, продукты. 1 человек устроен на работу, 1 отправлен на курсы повышения квалификации. 1 ребёнок переведён в другую школу, 2 устроены в детский сад и одному малышу помогли оформить свидетельство о рождении.