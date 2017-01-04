Иллюстративное фото с сайта progorod76.ru По словам заместителя акима Акжайыкского района Тлека ГАБДУШЕВА, в тот день школьник чистил во дворе снег, а позже старшая сестра обнаружила его повешенным. - Родителей дома не было, они уходили в гости, и мальчик был дома вместе со своей старшей сестрой. Он пошел чистить снег во двор, а ближе к вечеру сестра, посмотрев в окно, увидела своего брата повешенным. Она позвонила сразу родителям, а потом уже сообщили участковому, - пояснил замакима Тлек ГАБДУШЕВ. - Семья у него вполне благополучная и обеспеченная. Отец работает в полиции. Мальчик хорошо учился и 2 января даже был на репетиции в доме культуры. Также Тлек ГАБДУШЕВ отметил, что 10-классник ни с кем не конфликтовал.