Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, с 31 декабря по 3 января 2017 года личный состав ДВД ЗКО был переведен на усиленный режим работы. - Всего за новогодние праздники было пресечено 1126 административных правонарушений, в том числе 855 нарушений ПДД, - отметили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Были задержаны 17 водителей, которые управляли автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Еще 18 человек были оштрафованы за превышение скорости. Кроме того, в праздники 125 человек попали в медвытрезвитель и 217 человек были оштрафованы по статье 440 КоАП РК "Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде".