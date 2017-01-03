Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, на пульт пожарных поступило сообщение о том, что в поселке Зачаганск по адресу: Чапаевская дивизия, 13 горит квартира. - В 22.29 пожар был локализован. В квартире горели личные вещи и мебель. Из подъезда были эвакуированы 15 человек, среди них двое детей. На место ЧП выезжало 5 единиц техники, - отметили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. Площадь возгорания составила 5 кв.м. Причины пожара и ущерб устанавливаются.