Самую нарядную зеленую красавицу выбрали читатели портала "Мой ГОРОД". Безымянный 31 декабря на новостном портале "Мой ГОРОД" был опубликован опрос, где читатели могли выбрать самую красивую новогоднюю елку среди городов Западного Казахстана. По мнению читателей, первой зеленой красавицей стала елка, установленная на главной площади в городе Атырау. На ее украшение и оформление города из городского бюджета было выделено 47 млн тенге. На втором месте оказалась 24-метровая новогодняя красавица, установленная на новой площади в 7 микрорайоне Уральска. Почетное третье место занял город Актау и последнее четвертое - Актобе, где на гирлянды и иллюминацию было выделено больше всего денег - 57 млн тенге.