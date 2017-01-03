Дед мороз в гостях

Благотворители решили подарить детям веру к Деду морозу, доказать, что он существует! Слотились и закупили новогодние подарки детям. Заходили в квартиры к детям. Дарили деткам подарки за стишок. 25.12.2016 и 30.12.2016. Дети были счастливыми. Участники Благотворительности: Курмангалиев Альберт, Мукашев Артур, Сундетова Айнагуль и Джумалиев Руслан - он же был Дед Морозом.