Водитель автомобиля "Лада Приора" направлялся в сторону Подстепного. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с "Дэу Матиз", которая ехала в противоположном направлении. - Я ехал из города в сторону Подстепного, - рассказал водитель "Приоры". - Скорость была небольшая, так как там есть знак, ограничивающий движение. После знака "Конец населенного пункта" я стал набирать скорость, где-то 50 км в час. Вдруг машину начало кидать из стороны в сторону, и я выехал на встречную полосу. Как выяснилось, за рулем "Дэу" находилась женщина, а также пассажиры - девушка и грудной ребенок. Всех троих забрала машина скорой помощи. Водитель "Приоры" не пострадал. На месте работают дознаватели.