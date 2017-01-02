Иллюстративное фото "МГ" Первое возгорание было зафиксировано примерно в два часа ночи по адресу: улица Целинная, 6. Горело перекрытие частного жилого дома, мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. В тушении были задействованы три единицы техники и 15 сотрудников ДЧС ЗКО. Причины пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются, - сообщила пресс-служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО. Также в новогоднюю ночь по адресу: ул. Кульманова, 6 загорелось чердачное помещение частного жилого дома. В тушении пожара была задействована одна единица техники и шесть человек личного состава ДЧС ЗКО.