Такое количество чеков на улицу из букмекерской конторы выносят дважды в неделю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".WhatsApp Image 2017-01-02 at 10.22.21 Букмекерская контора, из которой, предположительно, выбросили чеки, находится в районе областной больницы. По словам жителя этого района, сотрудники букмекерской конторы выносят огромное количество пакетов на улицу, а ему приходится их выкидывать. - Мусор разлетается по всей улице, потом летают эти чеки. Нам приходится выбрасывать. Еще и дети здесь играют среди этих пакетов, - отметил мужчина. Между тем, в конторе "Инбет" заявили, что никакого отношения к выброшенным чекам не имеют. Судя по чекам, игроманы проигрывают огромные суммы денег в букмекерской конторе. Стоит отметить, что игровые автоматы, выдающие такие чеки, давно запрещены в Уральске. WhatsApp Image 2017-01-02 at 10.22.13 WhatsApp Image 2017-01-02 at 10.22.07 EsYdQMZ1Vg Фото Медета МЕДРЕСОВА