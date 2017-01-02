Букмекерская контора, из которой, предположительно, выбросили чеки, находится в районе областной больницы. По словам жителя этого района, сотрудники букмекерской конторы выносят огромное количество пакетов на улицу, а ему приходится их выкидывать. - Мусор разлетается по всей улице, потом летают эти чеки. Нам приходится выбрасывать. Еще и дети здесь играют среди этих пакетов, - отметил мужчина. Между тем, в конторе "Инбет" заявили, что никакого отношения к выброшенным чекам не имеют. Судя по чекам, игроманы проигрывают огромные суммы денег в букмекерской конторе. Стоит отметить, что игровые автоматы, выдающие такие чеки, давно запрещены в Уральске.EsYdQMZ1Vg