Фото КЧС МВД РК В ночь на 2 января в посёлке Шахан Карагандинской области произошло частичное обрушение многоэтажного дома. Сообщается о девяти погибших, среди которых – двое младенцев и один шестилетний ребёнок. По последним данным, из-под завалов спасены пятеро человек, в том числе, двое детей. Оба ребёнка в тяжёлом состоянии, их экстренно госпитализировали в реанимацию. За ночь число спасателей на месте ЧП увеличилось в четыре раза - с 70 до 300 человек. Они продолжают поиски тех, кто мог оказаться под обломками дома. Причина ЧП устанавливается. По предварительной версии, обрушение произошло в результате взрыва отопительного котла. По факту обрушения части жилого пятиэтажного дома в Шахане заведено уголовное дело. - Заведено уголовное дело по статье 292 части 3 - нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек, – сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.Фото и видео КЧС МВД РК S9YdoQ1PtrI _2gxt0u4VZ0