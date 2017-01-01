Семьями и дружными компаниями уральцы проводят новогодние выходные на базах отдыха, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". tur baza (4) Турбаза "Евразия" Адрес: ул.Лагерная, 6 (напротив областного кардиологического центра) На чем добраться: маршруты №49, №7, №4, №16. Телефон: 87774262379 Регламент работы: с 9.00 до 18.00 без выходных Что есть: Лыжня, каток, горки. Сколько стоит: вход на территорию базы 300 тенге с человека, если вам нужна комната, то ее аренда в дневное время будет стоить 1000 тенге с человека (сюда уже входит 300 тенге за вход на турбазу). Аренда комнаты в сутки обойдется в 1500 тенге. В комнате имеются стол, стулья и шкафчиками. С собой можно прихватить электрический чайник и микроволновку. Также есть столовая, где можно поесть. К слову, стоимость указана для школьников и взрослых. Для дошколят вход бесплатный. Аренда лыж 200 тенге школьникам, 300 тенге -взрослым, аренда коньков - 300 тенге, ледянок - 200 тенге, ватрушки - 500 тенге. Впрочем, инвентарь можно привезти свой. База отдыха "Светлячок" Адрес: остановка "Белая казарма" На чем добраться: проезд автобуса №7 Телефон для справок: +7 747 761 73 43. Регламент работы: с 10.00 до 01.00 часов. Что есть: горки, лыжня, каток. Сколько стоит: аренда гостевых домиков в турбазе до 10 человек составляет 20-25 тысяч тенге. На территории "Светлячка" имеется кафе "Лесная сказка", откуда по желанию клиентов возможен заказ еды в гостевые дома. Турбаза "Светлячок" предлагает вам катание на двух экстремальных горках высотой 6 и 8 метров. Стоимость проката тюбинга за 1 час - 500 тенге, прокат лыж и коньков: 1 час-500 тенге, 1 круг на снегоходе - 500 тенге. Также на территории есть парковка - 200 тенге. База отдыха "Дубрава" Адрес: поселок Мичурино, улица Придорожная 1А (недалеко от гипермаркета Дина) На чем добраться: № 39 (только до гипермаркета Дина) Телефон: 8(7112) 250750 Регламент работы: с 11.00 до 01.00 часов Что есть: Горки, лыжня, снегоход. Сколько стоит: вход на территорию базы бесплатна, как и парковка. Есть зимняя горка с тюбингами, на которую можно взять в прокат баллон по 500 тенге в час. Покататься на снегоходе гостям обойдется в 1000 тенге. А вот с лыжами посложнее, инвентарь придется прихватить с собой. Можно там же сделать для себя шашлык, прокат мангала стоит 500 тенге. Также можно пообедать в уютном ресторане, в среднем стоимость на одного человека обойдется в 5 тысяч тенге. Есть бар. Прогулка по набережной. При праздновании дня рождения одного из отдыхающих скидка 10%. Турбаза " Романтика" Адрес: в районе меловых горок, не доезжая нового моста, поворот на право На чем добраться: № 36 (только до моста) Телефон: 87775645508 Регламент работы: с 11.00 до 24.00 часов Что есть: Горки, лыжня. Сколько стоит: въезд на территорию базы стоит 200 тенге. Есть зимние домики, рассчитанные на 10 человек. В домиках есть все необходимое для гостей: кровати, стулья, стол, шкафчик. На один дом выдают бесплатно самовар, казан и мангал. Стоимость аренды домика на одного человека в день 1000 тенге, в сутки 1500 тенге. Продукты можно привести с собой. Также на территории есть кафе, в котором можно вкусно позавтракать с 11 часов утра. На одного человека стоимость обеда составит 400 тенге, есть шашлыки по 800 тенге. Катание на детской и взрослой горке стоит 500 тенге в час. Чтобы покататься на лыжах, нужно прихватить с собой инвентарь. Кемпинг  "Мечта" Адрес: расположен в 4-х километрах от поворота на 18-м километре автотрассы Уральск — поселок Дарьинск. На чем добраться: на такси Телефон: 87057962508 Регламент работы: с 10:00 до 18:00 Что есть: Горки, лыжня, коньки. Сколько стоит: стоимость парковки 100 тенге. Есть гостиничный комплекс, где номер на двоих стоит 9 тысяч тенге и на 4 человека - 11 тысяч тенге, завтрак входит в стоимость номера. В номерах имеются холодильники, телевизоры, каждый номер оснащен системой спутникового телевидения и обслуживается опытным персоналом. Есть сауна на 5-6 человек, стоимость 5 тысяч тенге в час. Прокат ледянок стоит 200-300 тенге в час, баллоны ватрушки по 500 тенге. Покататься на снегоходе 5 минут 1000 тенге. Прокат коньков, а также лыж стоит 400 тенге в час. Имеется кафе, где можно перекусить. tur baza (2) tur baza (8) tur baza (7) tur baza (5) tur baza (1) tur baza (6) tur baza (3) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА