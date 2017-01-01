Семьями и дружными компаниями уральцы проводят новогодние выходные на базах отдыха, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Турбаза "Евразия"
Адрес: ул.Лагерная, 6 (напротив областного кардиологического центра)
На чем добраться: маршруты №49, №7, №4, №16.
Телефон: 87774262379
Регламент работы: с 9.00 до 18.00 без выходных
Что есть: Лыжня, каток, горки.
Сколько стоит: вход на территорию базы 300 тенге с человека, если вам нужна комната, то ее аренда в дневное время будет стоить 1000 тенге с человека (сюда уже входит 300 тенге за вход на турбазу). Аренда комнаты в сутки обойдется в 1500 тенге. В комнате имеются стол, стулья и шкафчиками. С собой можно прихватить электрический чайник и микроволновку. Также есть столовая, где можно поесть. К слову, стоимость указана для школьников и взрослых. Для дошколят вход бесплатный.
Аренда лыж 200 тенге школьникам, 300 тенге -взрослым, аренда коньков - 300 тенге, ледянок - 200 тенге, ватрушки - 500 тенге. Впрочем, инвентарь можно привезти свой.
База отдыха "Светлячок"
Адрес: остановка "Белая казарма"
На чем добраться: проезд автобуса №7
Телефон для справок: +7 747 761 73 43.
Регламент работы: с 10.00 до 01.00 часов.
Что есть: горки, лыжня, каток.
Сколько стоит: аренда гостевых домиков в турбазе до 10 человек составляет 20-25 тысяч тенге. На территории "Светлячка" имеется кафе "Лесная сказка", откуда по желанию клиентов возможен заказ еды в гостевые дома. Турбаза "Светлячок" предлагает вам катание на двух экстремальных горках высотой 6 и 8 метров. Стоимость проката тюбинга за 1 час - 500 тенге, прокат лыж и коньков: 1 час-500 тенге, 1 круг на снегоходе - 500 тенге. Также на территории есть парковка - 200 тенге.
База отдыха "Дубрава"
Адрес: поселок Мичурино, улица Придорожная 1А (недалеко от гипермаркета Дина)
На чем добраться: № 39 (только до гипермаркета Дина)
Телефон: 8(7112) 250750
Регламент работы: с 11.00 до 01.00 часов
Что есть: Горки, лыжня, снегоход.
Сколько стоит: вход на территорию базы бесплатна, как и парковка. Есть зимняя горка с тюбингами, на которую можно взять в прокат баллон по 500 тенге в час. Покататься на снегоходе гостям обойдется в 1000 тенге. А вот с лыжами посложнее, инвентарь придется прихватить с собой. Можно там же сделать для себя шашлык, прокат мангала стоит 500 тенге. Также можно пообедать в уютном ресторане, в среднем стоимость на одного человека обойдется в 5 тысяч тенге. Есть бар. Прогулка по набережной. При праздновании дня рождения одного из отдыхающих скидка 10%.
Турбаза " Романтика"
Адрес: в районе меловых горок, не доезжая нового моста, поворот на право
На чем добраться: № 36 (только до моста)
Телефон: 87775645508
Регламент работы: с 11.00 до 24.00 часов
Что есть: Горки, лыжня.
Сколько стоит: въезд на территорию базы стоит 200 тенге. Есть зимние домики, рассчитанные на 10 человек. В домиках есть все необходимое для гостей: кровати, стулья, стол, шкафчик. На один дом выдают бесплатно самовар, казан и мангал. Стоимость аренды домика на одного человека в день 1000 тенге, в сутки 1500 тенге. Продукты можно привести с собой. Также на территории есть кафе, в котором можно вкусно позавтракать с 11 часов утра. На одного человека стоимость обеда составит 400 тенге, есть шашлыки по 800 тенге. Катание на детской и взрослой горке стоит 500 тенге в час. Чтобы покататься на лыжах, нужно прихватить с собой инвентарь.
Кемпинг "Мечта"
Адрес: расположен в 4-х километрах от поворота на 18-м километре автотрассы Уральск — поселок Дарьинск.
На чем добраться: на такси
Телефон: 87057962508
Регламент работы: с 10:00 до 18:00
Что есть: Горки, лыжня, коньки.
Сколько стоит: стоимость парковки 100 тенге. Есть гостиничный комплекс, где номер на двоих стоит 9 тысяч тенге и на 4 человека - 11 тысяч тенге, завтрак входит в стоимость номера. В номерах имеются холодильники, телевизоры, каждый номер оснащен системой спутникового телевидения и обслуживается опытным персоналом. Есть сауна на 5-6 человек, стоимость 5 тысяч тенге в час. Прокат ледянок стоит 200-300 тенге в час, баллоны ватрушки по 500 тенге. Покататься на снегоходе 5 минут 1000 тенге. Прокат коньков, а также лыж стоит 400 тенге в час. Имеется кафе, где можно перекусить.
Кристина КОБИНА
Фото Медета МЕДРЕСОВА