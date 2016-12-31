На площадях горожане активно проводили свои фотосессии на фоне зеленой красавицы, а также с Дедом Морозом и Снегурочкой. Можно было покататься на пони и на коньках. На площадях было огромное количество радостных детишек. Также была представлена концертная программа творческим коллективом Уральска. На площади Абая жителей развлекали герои из мультфильмов, с которыми также можно было сфотографироваться на память.