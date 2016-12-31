Сегодня, 31 декабря, на новой площади Уральска  и площади имени Абая собрались жители нашего города, для того чтобы отпраздновать Новый год, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На площадях горожане активно проводили свои фотосессии на фоне зеленой красавицы, а также с Дедом Морозом и Снегурочкой. Можно было покататься на пони и на коньках. На площадях было огромное количество радостных детишек. Также была представлена концертная программа творческим коллективом Уральска. На площади Абая жителей развлекали герои из мультфильмов, с которыми также можно было сфотографироваться на память. IMG-20161231-WA0030 IMG-20161231-WA0031 IMG-20161231-WA0032 IMG-20161231-WA0033 IMG-20161231-WA0034 IMG-20161231-WA0035 IMG-20161231-WA0036 IMG-20161231-WA0037 IMG-20161231-WA0038 IMG-20161231-WA0039 Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА