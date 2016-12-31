Авторами писем оказались две девочки - десятилетняя Кристина ГЕРЦ и одиннадцатилетняя Саягуль КУСАИНОВА. Дети с нарушением умственного развития написали письмо Деду Морозу 6 декабря. - Меня зовут Кристина, мне десять лет, я учусь в четвертом классе, и учусь я хорошо. Слушаюсь своих учителей и воспитателей. Я хочу, чтобы под Новый год ты подарил нашей группе, где я воспитываюсь, мячи, бадминтоны, ракетки и другие предметы, чтобы в свободное время мы играли. Я надеюсь на Вашу помощь, - написала Кристина ГЕРЦ. Саягуль КУСАИНОВА мечтает стать швей. Она заказала Деду Морозу швейную машинку. - Меня зовут Саягуль, мне 11 лет. Я учусь в специальной школе-интернате Махамбетского района. Моя мечта - это швейная машина, потому что в свободное время я хочу шить себе все необходимые вещи. Я очень надеюсь на вашу помощь! - написала Саягуль. Все письма аккуратно подписаны одноклассниками девочек, каждый из которых надеется, что письмо дойдет до желаемого адресата. Содержимое писем зачитали Дед Мороз и Снегурочка на елке, которую организовали в специальной школе-интернате воспитанники и педагоги к приезду гостей. Радости детей не было предела. Сегодня в специальной школе-интернате для умственно-отсталых детей воспитывается 85 ребятишек - сирот и оставшихся без попечения родителей. Большинство из них уже разъехались по районам области во время каникул. - Подарки для атырауских детей были доставлены АО "Казпочта" буквально вчера ночью. Сегодня с утра мы решили доставить долгожданные подарки до адресата. Всего же в предновогодние дни атырауский региональный филиал АО "Казпочта" поступило 515 писем от детей. Около ста пожеланий детишек мы с помощью спонсоров уже удовлетворили. В течение новогодних праздников и каникул мы постараемся исполнить желания всех ребят, - рассказал директор АОФ АО "Казпочта" Бауржан УТЕПБАЕВ.Тремя днями ранее сообщалось, что президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ поддержал проект «Напиши письмо Деду Морозу», по условиям которого каждый может выбрать письмо ребенка и исполнить его желание. Вот уже второй год подряд глава государства оказывает поддержку данному проекту и осуществляет мечты юных казахстанцев. В этом году Нурсултан НАЗАРБАЕВ стал Дедом Морозом для четверых детей.