Меньше всего на новогодний праздник выделили в Уральске – всего 7,3 млн тенге. В два с половиной раза больше денег выделили в Актау – 19 млн тенге. На главную елку, праздничную новогоднюю иллюминацию, гирлянды и уличные декорации в Атырау было выделено 47 млн тенге. Самый большой бюджет новогодних украшений в Актобе. Так, на декоративное оформление Актобе из бюджета выделили 57 млн тенге.