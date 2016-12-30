Сегодня, 30 декабря, в Уральске были сданы два многоквартирных дома, построенных в рамках госпрограммы «Нурлы Жол» по заказу АО «Казахстанская ипотечная компания». Один из них – 5-этажный дом в микрорайоне между Атырауской и Саратовской трассой. Дом на 500 квартир построил ТОО «Марасант». Строительство началось в декабре прошлого года. Из 500 квартир – 300 1-комнатных, 120 - «двушек» и 80 - «трешек». Второй дом на 177 квартир построил ТОО «СВ плюс» в микрорайоне им. Кунаева. Квартиры получили очередники, состоящие по различным категориям в очереди на получение жилья в ЖКХ. Жилье им выдается в аренду с последующим выкупом.