Как рассказали в пресс-службе специализированного административного суда города Атырау атыраучанин развлекался тем, что взрывал петарды в одном из парков города. За что и был задержан сотрудниками административной полиции. Дело рассматривалось в суде по ч.2 ст.436 КоАП Республики Казахстан (взрыв специальных и кустарного производства пиротехнических устройств в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающий покой физических лиц, установленный порядок и не повлекший причинение крупного материального ущерба). Суд правонарушителя признал виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 14 847 тенге.