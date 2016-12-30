Сегодня, 30 декабря 2016 года в Зачаганске получат ключи от квартир претенденты по линии КИК. Причем, этой чести удостоены избранные из 500 участников проекта "Доступное жилье 2020". Информация об открытии сегодня жилого комплекса 100 квартирных домов в микрорайоне Коктем была распространена самими приглашенными, которые видимо думали, что на вручение ключей приглашают всех без исключения. Свои действия сотрудники ЖКХ акимата г.Уральск объяснили тем, что обзванивали только тех, кто прошел в КИК 2 этап квалификации платежеспособности. Между тем в КИК утверждают, что результаты 2 этапа ни по одному участнику не известны до сих пор и договора будут заключаться только после новогодних праздников. Тогда как объяснить действия МИО и по каким критериям отбирались участники при составлении ЖКХ списков на получение ключей сегодня? Или все это было затеяно органами власти для того, чтобы отчитаться перед Правительством, что все запланированные в уходящем году квадратные метры сданы в эксплуатацию. Ключи от заветных квадратов получит только 30% будущих новоселов, а СМИ с чувством исполненного долга проинформирует нас о том, как власти делают все для улучшения жизни населения и обязательно приложат снимки пару счастливых семей....