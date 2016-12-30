Дом отстроили за три месяца, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». novyi dom posle pozhara (1) Пожар в четырехквартирном частном доме по улице Победы произошел 12 сентября. - Возгорание началось с одной квартиры, где ранее проживал Юрий КАЗАНЦЕВ. У него замкнула проводка. Хозяина в этот момент не было дома. Пожар начался мгновенно, и охватил всю территорию дома, - рассказал сосед Юрия КАЗАНЦЕВА. Жители других квартир только успели вытащить свои собственные вещи и документы. С того момента пострадавшие семьи скитаются по квартирам, кого-то приютили родственники. - Вот теперь весь дом восстановили. Помог нам в этом городской акимат. Замакима Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ курировал этот вопрос. Строительство было завершено примерно неделю назад. Во многом помогли местные предприниматели. Компания Роберта ИРМЕНОВА построила основную часть, начиная с фундамента. «Отделстрой» поставил нам окна. Со стеклом нам помогло предприятие «Стекло Сервис». Кирпичи привезли с кирпичного завода. Теперь должны врезать газ, ждем. Осталось еще  поставить счетчики электроэнергии и опломбировать их. Строительство началось примерно с 3 октября. На сегодняшний день осталась внутренняя отделка, которую мы будем дулать уже своими силами, - рассказал один из пострадавших от пожара Куанышбек КАДИМОВ. Как сообщил замакима Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, на место пожара выезжал аким Уральска. - Это по большей части была некая благотворительность, чтобы зимой не оставить людей без крыши над головой. Наши местные бизнесмены вызвались помочь им в такой трудный жизненный период. Всеми силами мы постарались помочь людям, и вот уже строительство дома закончилось, - рассказывает Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. - Местные предприниматели помогли организовать строительство, предоставили своих рабочих, привезли окна и двери, кирпичи. Осталось только положить линолеум. Хозяева дома планируют отпраздновать новоселье ближе к весне, когда потеплеет. novyi dom posle pozhara (8) novyi dom posle pozhara (7) novyi dom posle pozhara (6) novyi dom posle pozhara (9) novyi dom posle pozhara (11) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА