Пожар в четырехквартирном частном доме по улице Победы произошел 12 сентября. - Возгорание началось с одной квартиры, где ранее проживал Юрий КАЗАНЦЕВ. У него замкнула проводка. Хозяина в этот момент не было дома. Пожар начался мгновенно, и охватил всю территорию дома, - рассказал сосед Юрия КАЗАНЦЕВА. Жители других квартир только успели вытащить свои собственные вещи и документы. С того момента пострадавшие семьи скитаются по квартирам, кого-то приютили родственники. - Вот теперь весь дом восстановили. Помог нам в этом городской акимат. Замакима Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ курировал этот вопрос. Строительство было завершено примерно неделю назад. Во многом помогли местные предприниматели. Компания Роберта ИРМЕНОВА построила основную часть, начиная с фундамента. «Отделстрой» поставил нам окна. Со стеклом нам помогло предприятие «Стекло Сервис». Кирпичи привезли с кирпичного завода. Теперь должны врезать газ, ждем. Осталось еще поставить счетчики электроэнергии и опломбировать их. Строительство началось примерно с 3 октября. На сегодняшний день осталась внутренняя отделка, которую мы будем дулать уже своими силами, - рассказал один из пострадавших от пожара Куанышбек КАДИМОВ. Как сообщил замакима Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, на место пожара выезжал аким Уральска. - Это по большей части была некая благотворительность, чтобы зимой не оставить людей без крыши над головой. Наши местные бизнесмены вызвались помочь им в такой трудный жизненный период. Всеми силами мы постарались помочь людям, и вот уже строительство дома закончилось, - рассказывает Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. - Местные предприниматели помогли организовать строительство, предоставили своих рабочих, привезли окна и двери, кирпичи. Осталось только положить линолеум. Хозяева дома планируют отпраздновать новоселье ближе к весне, когда потеплеет.