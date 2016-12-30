- Происшествие случилось в одном из микрорайонов Актау. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым. В ходе ссоры подсудимый нанёс несколько ударов молотком по голове приятеля. Потерпевший скончался на месте происшествия из-за открытого перелома теменно-височной области головы, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подсудимый признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). На заседании обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он приговорён к девяти годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.