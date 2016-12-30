По словам главного врача городской службы «103» Гульнафис ТАНБАЕВОЙ, уже в эти дни по вызовам горожан выезжают 24 бригады скорой помощи. С ноября количество выездов резко возросло из-за вспышки в регионе острых респираторных заболеваний. - Сегодня количество вызовов колеблется от 560 до 700. В среднем мы выезжаем по 630 адресам в сутки. Час пик телефонных звонков наблюдается с 16 часов вечера до 1 часа ночи. Все вызовы у нас делятся по категориям в зависимости от симптомов, с каждым обратившимся работает диспетчер, и консультирует его до приезда скорой. Если состояние человека критическое, время приезда скорой сокращается до 5 минут, - рассказала Гульнафис ТАНБАЕВА. Стоит отметить, что количество бригад скорой помощи удалось увеличить до 25 за счет пополнения автопарка 20 новыми реанимобилями. В прошлом году на городской станции скорой помощи работало всего лишь 19 бригад, в позапрошлые годы еще меньше – всего 9 бригад. По словам Гульнафис ТАНБАЕВОЙ, новогодняя ночь непредсказуема. Обращаются и с травмами, и с ожогами, с высоким давлением и температурой, и беременные женщины со схватками. В особую группу выделяются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. - В августе текущего года одними из первых в Казахстане на средства областного бюджета мы закупили 50 новых телеметрических систем ЭКГ. 24 аппарата было направлено в районы области, 2 из них осталось в городе: один на станции скорой помощи, второй - в кардиоцентре. Это улучшило эффективность нашей работы почти в 50%. Диагностика посредством новых телеметрических систем ЭКГ позволяет на ранней стадии выявить такие заболевания как инфаркт миокарда и острый коронарный синдром и вовремя ввести тромболизные препараты. Только за 4 месяца на новых аппаратах было обслужено 850 человек. Сегодня городская станция скорой помощи обслуживает 360 тысяч жителей города Атырау с приближенными пригородами с радиусом от 30 до 70 км.