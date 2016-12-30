rntMWXY1MgM Одной из главных проблем при очистке снега на дорогах Уральска являются брошенные на обочине дороги автомобили. По словам заместителя начальника по эксплуатации ТОО "Жайык таза кала" Асылбека САККАЗОВА , в сопровождении полицейских спецтехника работает уже больше двух недель. - После того, как мы подключили к работе полицейских, чистить обочины стало гораздо легче и быстрее. Люди сразу реагируют на просьбы полицейских убрать машины, - отметил Асылбек САККАЗОВ.