Полицейские помогают комунальщикам убирать машины с обочин дорог, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". rntMWXY1MgM   Одной из главных проблем при очистке снега на дорогах Уральска являются брошенные на обочине дороги автомобили. По словам заместителя начальника по эксплуатации ТОО "Жайык таза кала" Асылбека САККАЗОВА , в сопровождении полицейских спецтехника работает уже больше двух недель. - После того, как мы подключили к работе полицейских, чистить обочины стало гораздо легче и быстрее. Люди сразу реагируют на просьбы полицейских убрать машины, - отметил Асылбек САККАЗОВ. WhatsApp Image 2016-12-30 at 11.28.27 Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА