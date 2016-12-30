Иллюстративное фото из архива "МГ" Концертные программы начнутся в 20.00 часов на площади Абая и на новой площади в 7 микрорайоне. Однако салют жители Уральска смогут посмотреть только на новой площади, куда приедет поздравлять горожан с Новым годом аким области Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что в этом году в городе установлены сразу пять елок в разных районах Уральска. Главная 24-метровая елка на этот раз стоит в 7 микрорайоне, также установлены елки на площади Абая, в сквере "Лепесток", на новой набережной и в Зачаганске. Всего на оформление города было выделено 7,3 млн тенге. Однако много инсталляций предприниматели Уральска установили за свой счет.