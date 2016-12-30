Народные избранники сделали подарок к Новому году жителям города. Депутаты Мангистау на собственные деньги установили на набережной Актау инсталляцию «Я люблю Актау», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 7f95b622-168c-4546-9841-b209e1403a79 На набережной 14 микрорайона 29 декабря состоялось официальное открытие инсталляции "I love Aktau". Открыли инсталляцию аким Актау Серикбай ТРУМОВ и секретарь областного маслихата Бекмурат ЖУСУПОВ. По словам депутатов областного маслихата, они активно принимают участие в благоустройстве городского пляжа. - Инсталляция имеет подсветку, которая переливается различными цветами. Мы надеемся, это место станет любимым для молодежи, всех жителей и гостей города. Надпись сделали на английском языке, чтобы завлекать туристов. Напротив инсталляции установлена камера видеонаблюдения во избежания случаев вандализма. В планах рядом с инсталляцией подключить точку доступа Wi-Fi, - рассказали народные избранники. В большинстве крупных городов Казахстана также есть надписи "Я люблю..." 1482577055 1482575736 1482575378 1482574931 1482569772 1482569704 1482569109.w640 1482568710 15625098_385000268499046_1226346624821755904_n 1482568472 Регина ЯСНАЯ 