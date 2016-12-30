На набережной 14 микрорайона 29 декабря состоялось официальное открытие инсталляции "I love Aktau". Открыли инсталляцию аким Актау Серикбай ТРУМОВ и секретарь областного маслихата Бекмурат ЖУСУПОВ. По словам депутатов областного маслихата, они активно принимают участие в благоустройстве городского пляжа. - Инсталляция имеет подсветку, которая переливается различными цветами. Мы надеемся, это место станет любимым для молодежи, всех жителей и гостей города. Надпись сделали на английском языке, чтобы завлекать туристов. Напротив инсталляции установлена камера видеонаблюдения во избежания случаев вандализма. В планах рядом с инсталляцией подключить точку доступа Wi-Fi, - рассказали народные избранники. В большинстве крупных городов Казахстана также есть надписи "Я люблю..."