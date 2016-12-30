Как рассказали в пресс-службе акима области, зная, что Чингис увлекается нумизматикой Алтай КУЛЬГИНОВ подарил мальчику несколько купюр разных стран мира, а также памятную монету, выпущенную к 25-летию независимости Казахстана. Помимо кабинета акима области, Чингису также показали конференц-залы. Напомним, на "Казпочту" пришло письмо, адресованное Деду Морозу от 8-летнего мальчика из Уральска, который вместо подарка попросил показать ему кабинет акима ЗКО. Как позже выяснилось, Чингис посещает инклюзивный кабинет в одной из школ города, так как прикован к инвалидной коляске.