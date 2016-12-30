Служба по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан, 8 (727) 350 00 86 внутр. 112-86, [email protected]

Центр ''Самал'' занимается комплексной реабилитацией детей и подростков с ограниченными возможностями. Всего организацию посещают около 140 человек. Помимо медицинской поддержки и социальной интеграции детей в общество центр уделяет много внимания культурному развитию воспитанников. Дети принимают участие в городских и республиканских творческих конкурсах, получили различные премии и награды. Центр проводит международные конференции и форумы, круглые столы, основная тема которых - достойная жизнь в экологически чистом пространстве. «Реабилитационному центру ''Самал'' в этом году исполнилось 20 лет. За эти годы целое поколение молодых людей с ограниченными возможностями воспитано по-новому. Наша молодежь сегодня выполняет роль консультантов и менеджеров по проектам для детей младшего возраста. Эта преемственность между старшими и младшими поколениями очень полезна в работе по реабилитации и интеграции в общество. Вместе наши задачи становятся шире – не только проблемы здоровья, но и вопросы миротворческие, экологические. Мы участвуем в театральной жизни города и популяризируем толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями», - отмечает Зинаида Багненко, председатель Общественного объединения инвалидов ''Реабилитационный Центр ''Самал''. «Сегодня такие организации ставят перед собой новые задачи. Центры для детей с ограниченными возможностями стремятся к технологическому развитию, берутся за инновационные проекты. Появляется необходимость готовить специалистов, осваивать новое оборудование для реабилитации детей. И эта смелость в освоении нового дает отличные результаты. Это созвучно целям нашей компании, и мы стараемся поддерживать такие начинания», - комментирует Директор по корпоративным продажам Beeline Казахстан Рауан Кабдрахимов. Социальная программа корпоративного бренда Beeline Business «Безграничные возможности» отметила двухлетие деятельности в сентябре 2016 года. После двух лет работы программа изменилась – теперь кроме бесплатного интернета Beeline дарит организациям полностью оснащенные инновационные компьютерные классы. Реабилитационный центр ''Самал'' стал 21-м по счету организацией в списке участников проекта. В рамках «Безграничных возможностей» доступ к интернету получили более 13 тысяч человек в городах Павлодар, Алматы, Шымкент, Петропавловск, Костанай, Усть-Каменогорск, Кокшетау, Караганда, Атырау, Кызылорда, Тараз и Уральск. Это школы и библиотеки для детей с ограниченными возможностями, дома юношества, реабилитационные центры, детские дома, и другие социальные учреждения. Проект является флагманом глобальной социальной инициативы «Make Your Mark» («Оставь свой след») группы Vimpelcom в Казахстане.Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.