Иллюстративное фото из архива "МГ" МПС предупреждает, что в целях обеспечения общественной безопасности в период новогодних праздников нельзя взрывать, а также продавать пиротехнику в неустановленных местах. - За данное нарушение гражданам грозит штраф в размере 10 МРП (21 210 тенге) согласно статьи 436 ч. 2 КоАП РК "Стрельба из огнестрельного, газового, пневматического оружия, запуск пиротехнических издели в населенных пунктах", - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.