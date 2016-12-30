По сравнению с прошлым годом фактов скотокрадства снизилось на 13%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, ранее число краж ежегодно росло, однако после проведения паспортизации животных их количество заметно уменьшилось. - В 2016 год завершилась паспортизация 500 тысяч животных. Кроме того, с населением была проведена разъяснительная работа по централизованному выпасу животных, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Стоит отметить, что также уменьшилось и количество краж прочего имущества. В этом году было зарегистрировано на 200 фактов меньше краж в общественных местах чем в 2015 году. Напомним, 22 декабря в Зеленовском районе были задержаны трое мужчин, которые отстреливали лошадей вблизи поселка Оркен. При задержании у них в джипе были найдены четыре разделанные туши лошадей.