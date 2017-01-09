Иллюстративное фото из архива "МГ" Суд №2 Зеленовского района вынес приговор в отношении охранника пляжа карьера. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, обвиняемый Тылеккабылов признан судом виновным в том, что 26 июня 2016 года он ударил одного из посетителей пляжа, после чего тот скончался. - В тот день у Тылеккабылова завязалась словесная перепалка с посетителем Сыиковым. В ходе ссоры Тылеккабылов нанес потерпевшему один удар в голову. Сыиков скончался на месте, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. - Охраннику было предъявлено обвинение по статье 106 ч. 3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Стоит отметить, что Тылеккабылов свою вину признал частично. Приговор вступил в законную силу.