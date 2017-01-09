Ребенок был госпитализирован. В данный момент угрозы для жизни мальчика нет, врачи отмечают его состояние как стабильное. Всего в 2016 году в Атырауской области от укусов животных пострадало 1494 человека. Наибольшую опасность для граждан представляют бродячие собаки – из всех случаев обращений по поводу укусов 88,9 % пациентов были укушены собаками. Кроме того, жители области подвергались нападениям кошек, крупного рогатого скота и дикими животными. Всем обратившисмся в лечебные учреждения пострадавшим сделана вакцинация против бешенства. В 2016 году в Атырау было отловлено и уничтожено 9 382 бродячих собаки. - На эти цели из городского бюджета в 2016 году было выделено 27,6 миллионов тенге, - рассказал заместитель акима Атырау Амантай АЙТБАЕВ. – В этом году сумма снизилась до 27 миллионов. С начала года было уничтожено 154 бродячие собаки, в этом направлении мы ведем системную работу. Эта проблема возникает из-за халатного отношения горожан к своим питомцам. Нередки случаи, когда горожане выпускают своих собак на волю в пригородных поселках, так как не желают содержать их, те сбиваются в стаи и начинают представлять опасность для жизни граждан. К слову, каждая собака которую заводят горожане, должна быть привита и зарегистрирована в ветеринарной клинике. В противном случае владельцу грозит административный штраф в размере 3 МРП за нарушение статьи 408 КоАП РК «Нарушение правила содержания домашних собак и кошек». В 2016 году по этой статье сотрудниками местной полицейской службы было составлено 311 административных протоколов – 282 владельца отделались предупреждением, 29 были оштрафованы на сумму 374 356 тенге. За 9 дней 2017 года 3 человека были оштрафованы, еще 3 получили предупреждение.