Иллюстративное фото из архива "МГ" Тысячи людей хотят работать, но не всегда им это удается. Особенно тяжело приходится выпускникам. После получения высшего или средне-специального образования трудоустроится не так-то просто, мало кто из работодателей захочет брать на работу человека без опыта. Однако все-таки около 14 тысяч человек смогли найти работу. - Социальные рабочие места получили 1015 человек, из них 454 человека по программе «Дорожная карта занятости 2020». На молодежную практику было направлено 1326 выпускников, а также на подготовку, переподготовку и повышение квалификации было направлено 1211 человек, - сообщила руководитель отдела управления занятости и социальных программ ЗКО Анар АМАНТАЕВА. В 2016 году в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» было выделено порядка 5 млрд. тенге. Из этой суммы по первому направлению на ремонт объектов социальной сферы выделено около 3 млрд. На сегодняшний день работы на объектах уже завершены. Было создано 2336 новых рабочих мест, еще 1169 человек были трудоустроены через центры занятости. - В прошлом году по направлению «Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя» из республиканского бюджета выделено около 214 млн., тенге для обучения 1059 человек. На 1 января текущего года на обучение направлен 391 человек, - продолжает Анар АМАНТАЕВА. Официально в органах занятости в качестве безработных зарегистрировано 1772 человека. Остальная часть безработных пытаются трудоустроиться сами.