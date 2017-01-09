Всего в 2016 году в органы занятости в поисках работы обратились около 25 тысяч человек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Тысячи людей хотят работать, но не всегда им это удается. Особенно тяжело приходится выпускникам. После получения высшего или средне-специального образования трудоустроится не так-то просто, мало кто из работодателей захочет брать на работу человека без опыта. Однако все-таки около 14 тысяч человек смогли найти работу. - Социальные рабочие места получили 1015 человек, из них 454 человека по программе «Дорожная карта занятости 2020». На молодежную практику было направлено 1326 выпускников, а также на подготовку, переподготовку и повышение квалификации было направлено 1211 человек, - сообщила руководитель отдела управления занятости и социальных программ ЗКО Анар АМАНТАЕВА. В 2016 году в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» было выделено порядка 5 млрд. тенге. Из этой суммы по первому направлению на ремонт объектов социальной сферы выделено около 3 млрд. На сегодняшний день работы на объектах уже завершены. Было создано 2336 новых рабочих мест, еще 1169 человек были трудоустроены через центры занятости. - В прошлом году по направлению «Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя» из республиканского бюджета выделено около 214 млн., тенге для обучения 1059 человек. На 1 января текущего года на обучение направлен 391 человек, - продолжает Анар АМАНТАЕВА. Официально в органах занятости в качестве безработных зарегистрировано 1772 человека. Остальная часть безработных пытаются трудоустроиться сами. Виктор МАКАРСКИЙ