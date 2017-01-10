Как сообщил директор ветеринарной станции Абылай МУКАЕВ, на 2017 год на отлов собак из бюджета выделен 21 миллион тенге. - На 1 января отловлено и усыплено более 6 тысяч бродячих собак и 342 кошки. В Уральске отловлено 4420 собак, Зачаганске - 940, Деркуле - 439, Круглозерном - 197, Желаево - 143. На сегодняшний день работают две бригады, в этом году нам выдали новую машину УАЗ, будет сформирована еще одна рабочая бригада, - рассказал Абылай МУКАЕВ. После отлова животных помещают в питомник на три дня. Максимальное количество животных, находящихся в приюте, около 100 собак. Совсем обессиленных бродяг усыпляют сразу же после отлова. Потом трупы собак идут на утилизацию, их сжигают. - В зимнее время питомник не функционирует. Там нет ни света, ни тепла, ни воды, - отметил Абылай МУКАЕВ. Стоит отметить, что выделенный годовой бюджет включает в себя в том числе и заработную плату работникам всей ветеринарной станции, спецплатежи в бюджет, пенсионные отчисления, определенная сумма идет на содержание транспорта: затраты на ГСМ, топливо и запчасти.