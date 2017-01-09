Медхат КАМБЕТОВ утверждает, что в момент ДТП за рулем находился его друг, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". medhat kambetov По словам Медхата КАМБЕТОВА, авария произошла 30 декабря 2016 года в районе компании "Ак кайнар" по улице Молдагуловой. - Столкновение произошло из-за гололеда. Машина выехала на встречную полосу, и я врезался в джип. Претензий с другой стороны ко мне нет, - пояснил Медхат КАМБЕТОВ. Кроме того, Камбетов подтвердил тот факт, что он был в состоянии алкогольного опьянения, но за рулем был не он. По его словам, на водительское место он пересел с пассажирского сидения после удара. Сделал это, чтобы посмотреть, что стало с панелью управления после того, как сработала подушка безопасности. Напомним, в распоряжении "МГ" появилось видео, на котором человек, один в один похожий на директора областного центра народного творчества попал в ДТП.