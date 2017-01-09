Директор центра творчества ЗКО пытался уехать после ДТП

В распоряжение редакции "МГ" попало видео, на котором запечатлено, как человек, похожий на директора областного центра народного творчества ЗКО Медхата КАМБЕТОВА, на белом кроссовере врезался в джип. OXff7jBVGMY Судя по видео, ДТП произошло по улице Молдагуловой в районе ресторана "Да Винчи". Когда именно произошла авария, не уточняется. После столкновения водитель кроссовера не спешил выйти из машины, а даже пытался уехать. На видеозаписи слышно, как второй участник аварии просит его никуда не уезжать, потому как необходимо вызвать полицейских. Кроме того, виновнику ДТП предложили решить вопрос на месте, то есть заплатить за ремонт джипа, однако он ответил, что денег нет. Между тем, сам директор центра народного творчества Медхат КАМБЕТОВ в телефонном разговоре с журналистом подтвердил тот факт, что на днях попадал в ДТП. Однако не ответил, где это произошло и когда.