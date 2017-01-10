По версии следствия, эксперт подозревается в покушении на получение взятки в общей сумме 20 000 долларов США. Его подельник подозревается в содействии в получении взятки должностным лицом. Он взят под стражу на два месяца. - Подробности уголовного дела в интересах следствия не разглашаются. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.