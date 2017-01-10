Следственный судья суда №2 города Атырау применил домашний арест в отношении главного судебного эксперта института судебной экспертизы по Атырауской области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда №2 г.Атырау. v_zaporozhskoj_obl_tamozhennik_popalsya_na_vzyatke_v_5_tys_dollarov По версии следствия, эксперт подозревается в покушении на получение взятки в общей сумме 20 000 долларов США. Его подельник подозревается в содействии в получении взятки должностным лицом. Он взят под стражу на два месяца. - Подробности уголовного дела в интересах следствия не разглашаются. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау. Ерлан ОМАРОВ