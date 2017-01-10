В городе, который стремится к званию «миллионника», как выяснилось, нет реабилитационного центра для слабовидящих и слепых детей. Такие малыши развиваются сами по себе, а родителям приходится получать навыки с помощью Интернета. - Зачастую семьи слепых детей переезжают туда, где есть такие реабилитационные центры. Я бы с удовольствием переехала в Астану, где такой центр есть, и детей туда принимают с 6 месяцев, но где мы там будем жить? Мы и здесь, в родном Актобе едва концы с концами сводим. Живем на съемной квартире, работает только муж, - говорит Гульнур СЕЙТХАНОВА. Маленькой Саулемай сейчас год и четыре месяца, но девочка отстает в физическом развитии от сверстников. Она – второй ребенок в семье. Малышка родилась незрячей. Для супругов это стало настоящим ударом. Они не раз собирали деньги и ездили на операцию к российским врачам, но зрение у Саулемай так и не появилось.- 16 января дочке будет год и четыре месяца. Она выглядит на 9 месяцев. На 5-6 месяцев у нее есть отставание. Я как мама ребенка-инвалида не знаю, как с ней заниматься, как учить ее элементарным навыкам. Мы ходим за ручки, она боится шаг сделать. Актобе вроде бы большой город, а тифлопедагогов для незрячих детей нет. В соседнем Уральске есть интернат для слепых и слабовидящих, но туда берут с семи лет. И еще одна большая проблема: мамы остаются один на один со своим горем. Нет психологов, которые бы помогли морально. Частные есть, но они берут за час 6 000 тенге. Откуда у меня безработной такие деньги? - говорит мама Саулемай. Теперь Гульнур СЕЙТХАНОВА пытается попасть на прием к акиму области Бердыбеку САПАРБАЕВУ, чтобы рассказать о проблеме незрячих детей лично главе региона. В акимате ее записали, но произойдет ли эта встреча – большой вопрос. Как объяснили в администрации области, желающих попасть на прием к Сапарбаеву очень много, а график высокопоставленного чиновника слишком загружен. Остается только ждать и надеяться.