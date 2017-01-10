10 января ТОО "Батыс су арнасы" будет менять трубы пожарного гидранта на перекрестке улиц Мендешева-Огородная.

- В связи с этим будет производиться отключение водопровода по адресу: ул.Ружейникова-Мендешева. Также будет временно приостановлена подача водоснабжения в жилых домах благоустроенного сектора по адресу: ул.Ружейникова, д.12, 12/1, 14 и частного сектора по ул.Мендешева, также в зданиях ДО «Колосок», СТО «Женис», - сообщили в ТОО "Батыс су арнасы".

Ориентировочное время проведения работ – с 10.00 до 12.00 часов.

Кристина КОБИНА

Фото из архива "МГ"