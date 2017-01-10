Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении спорта ЗКО, старт будет дан 14 января в 11.00 часов с городского парка, а закончится соревнование на спортбазе "Динамо". Победители получат в подарок лыжи и абонементы в бассейн, Ледовый дворец и на различные тренажеры, которые находятся в спортшколах Уральска.