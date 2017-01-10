В мероприятии приняли участие аким области Бердыбек САПАРБАЕВ, депутаты Мажилиса Парламента Владимир БОЖКО, Куралай КАРАКЕН, Глеб ЩЕГЕЛЬСКИЙ и другие, а также заместитель регионального командования «Батыс», полковник Берик ОМАРОВ. Кроме того, на презентацию пригласили родных погибших военнослужащих: майора Даниэля МАЙЛЫБАЕВА, младшего сержанта Берика КАЛИЕВА и рядового Досбола САПАРА. Пятого июня все трое стали жертвами вооруженных террористов, которые протаранили на пассажирском автобусе ворота части и пытались завладеть складом вооружения. Погибших военнослужащих посмертно наградили орденами «Айбын».А вот двое офицеров, которые несли в тот кровавый день дежурство в воинской части, попали под суд. Завтра, по предварительным данным, бывшим военнослужащим должны вынести приговор.