10 января на брифинге озвучили схему 12-летнего образования. Как сообщила руководитель управления образования Айгуль МЫНБАЕВА, еще в 2002 году начался эксперимент по новой системе 12-летнего образования. Уже 2003-2004 годы в эксперименте приняли участие 4 школы области. 33 выпускника, обучавшиеся по новой системе, достигли успехов, 17 выпускников поступили на грантовой основе в высшие учебные заведения. - Помимо классического образования у детей необходимо развивать критическое, творческое мышление, умение общаться и прививать навыки работы в команде, - отметила Айгуль МЫНБАЕВА. Система 12-летнего образования внедряется поэтапно, к примеру, в 2017 году на такое обучение перейдут 2, 5, 7-ые классы, в 2018 году - 3, 6, 8, 10-ые классы, в 2019 году - 4, 9, 11 классы. Также будет осуществляться переход на пятидневную неделю обучения.Айгуль МЫНБАЕВА Стоит отметить, что с 2016-2017 года обновленная программа введена во всех первых классах республики. - В первые классы в области принято более 11 тысяч детей. Из них с казахским языком обучения более 7 тысяч человек и русским языком обучения -около 4 тысяч человек. В типовой план вошли три новых предмета: "Естествознание", "Информационно-коммуникационные технологии" и "Художественный труд". Увеличены часы на изучение английского языка, - отметила Айгуль МЫНБАЕВА. В апробации приняли участие две школы: Чаганская СОШ Теректинского района и СОШ №36 города Уральска. Всего 7 классов, где обучаются 146 учащихся. Как пояснила руководитель управления образования, областным учебно-методическим кабинетом был проведен мониторинг и анкетирование учителей первых классов, учителей-предметников, учащихся и их родителей. Во всех случаях наблюдался положительный результат по адаптированной программе. - Пилотная программа обновленного содержания нашла положительный отклик, - отметила Айгуль МЫНБАЕВА. За 2016 года в ЗКО было технически оснащено 106 мультимедийных кабинетов, из республиканского бюджета было выделено 105 миллионов тенге.