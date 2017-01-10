Чаще всего под токсическим веществом подразумевается клей, который можно купить в обычном магазине. Встретить ребенка с пакетом в руках, наполненным желтоватой массой, можно даже на улице. Но собираться группами юные токсикоманы предпочитают там, где им никто не помешает, как правило, это незапертые подвалы, заброшенные и строящиеся здания и прочие безлюдные места. - Подростки попадают под влияние более старшего поколения и для того, чтобы это не переросло в какую-то проблему, мы их берем под наблюдение. Но вы знаете, как наше население относится к наркологической помощи. Многие все-таки побаиваются, и родители, и в учебных заведениях боятся огласки, потери имиджа, поэтому на ранних этапах к нам никто не обращается, - говорит заместитель директора по лечебной работе областного наркологического диспансера Рашид КУЖАЕВ. Сначала дети нюхают клей, бензин, ацетон или простыми словами «летучие» вещества ради интереса и не замечают, как это вызывает привыкание. Также на учете в наркодиспансере состоят 6 несовершеннолетних с алкогольной зависимостью и 5 - с наркотической. Но основной контингент - это взрослые люди. - Я недавно попал сюда, был на дне рождении, выпивали, ну а потом угодил сюда. Так всегда бывает, сначала начинаешь употреблять алкоголь в малых количествах, а потом это перерастает в зависимость, - рассказал пациент наркологического диспансера. На сегодняшний день в городе на учете с токсикоманией стоят 30 человек. Но это только официальная статистика, и к реальному положению дел она не имеет никакого отношения, подростков, употребляющих «летучие» вещества эпизодически и постоянно, наверняка гораздо больше. Наркологи при малейшем подозрении советуют родителям сразу же обращаться за помощью к специалистам.Виктор МАКАРСКИЙ