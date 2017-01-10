Забавные грызуны находятся на одном из торговых рынков города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Белок привезли из Подмосковья не так давно, недели две назад. Их совсем немного - всего 13. Жители могут полюбоваться дикими животными на рынке Алтын-Алма. Привез в город их предприниматель. - Кормим мы белок, как и положено, семечками и орехами. Весной мы выпустим их на волю в крестьянское хозяйство "Алтын Алма". Они будут жить там и радовать посетителей нашего открытого зоопарка. Планируем еще завести енотов и оленей, - сообщил руководитель ЦОТ "Алтын Алма" Александр ЕЛЬКИН.   belki (1) belki (2) belki (3) belki (4) belki (5) belki (6) belki (7) belki (8) belki (9) belki (10) belki (11) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА