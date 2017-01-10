Белок привезли из Подмосковья не так давно, недели две назад. Их совсем немного - всего 13. Жители могут полюбоваться дикими животными на рынке Алтын-Алма. Привез в город их предприниматель. - Кормим мы белок, как и положено, семечками и орехами. Весной мы выпустим их на волю в крестьянское хозяйство "Алтын Алма". Они будут жить там и радовать посетителей нашего открытого зоопарка. Планируем еще завести енотов и оленей, - сообщил руководитель ЦОТ "Алтын Алма" Александр ЕЛЬКИН.