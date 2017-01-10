Как сообщили в пресс-службе УВД города Уральска, 8 января на АГЗС по адресу Сырыма Датова, 2/4, примерно около 22:30 часов, неизвестный мужчина украл более полумиллиона тенге со стола кассира. - Молодой человек 1997 года рождения был задержан сотрудниками дорожной патрульной полиции, - отметили в УВД. По факту кражи заведено уголовное дело по статье 188 "Кража" УКРК.