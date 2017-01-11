- 8 января 2017 года следственный судья суда №2 города Атырау удовлетворил ходатайство следователя о применении в отношении сторожа школы меры пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца, - сообщили в пресс-службе. Напомним, что 5 января был найден труп 57-летнего учителя физкультуры средней школы №16 города Атырау Болата КОНАТЫРОВА. На теле мужчины обнаружены следы насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний сантехник этой школы, который по совместительству работал там же сторожем. В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье 99 "Убийство" УК РК.