Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе УВД города Уральска, 9 января, примерно в 14:45 на Московском рынке в отделе продаж шапок неизвестный мужчина пытался расплатиться за шапку фальшивой купюрой номиналом в 10 тысяч тенге. Но бдительная продавщица распознала подделку. - Мужчина 1986 года рождения был задержан сотрудниками Абаевского ОП. Сувенирные деньги были изъяты, - отметили в УВД. По факту начато досудебное расследование по статье 190 "Мошенничество" УКРК.