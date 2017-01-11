Торговая сеть FRESH прославилась в нашей области многообразием товаров и качественным обслуживанием покупателей, она является одним из направлений развития малого бизнеса компании «Агатис М». Кредо торговой сети - «Всегда свежие продукты для вашего стола!», и это заложено в самом названии. Ведь в переводе с английского FRESH означает свежий. Это своеобразный «код свежести» для всех продуктов питания, которые реализуются в магазинах сети FRESH. Компания работает с лучшими отечественными производителями и поставщиками, которые поставляют на прилавки города и области только свежие продукты питания по очень выгодным ценам.Огромный выбор колбасных изделий и различных полуфабрикатов, свежая ароматная выпечка и прочая снедь не оставляют равнодушным ни одного покупателя. Продукты раскупаются в считанные минуты. К слову, большая часть колбасных изделий у нас от местного производителя КХ «Махорин» из села Дарьинское. В магазинах представлен большой ассортимент колбасных изделий и полуфабрикатов: куры-бройлер, утки, гуси, индейки, свиные ребрышки холодного копчения, котлеты, фрикадельки, биточки, мясные консервы и готовые обеды, манты, пельмени, вареники. Все это поставляет крестьянское хозяйство «Махорин», причем по цене производителя. Импонирует тот факт, что это хозяйство работает только на натуральном сырье. То есть, покупая колбасу КХ «Махорин», покупатели могут быть уверены, что она на 100% состоит из мяса, а «не разбавлена» соей или другими подобными «мясозаменителями».Еще одна изюминка магазинов FRESH – всегда свежая выпечка. Магазины торговой сети FRESH оборудованы мини-пекарнямии, поэтому каждый день они радуют своих покупателей не только горячим хлебом и багетами, но и пирогами с различной начинкой, ватрушками, булочками, слойками и другой не менее вкусной сдобой. Кстати, такая пекарня оборудована и в новом магазине.Торговая сеть FRESH - это не только качественные и доступные товары, но и прекрасное обслуживание. Радует своих покупателей теперь и новый открывшийся магазин по улице Маметовой, 69 (бывшая «Атаба»). Торговая сеть FRESH поздравляет всех горожан и жителей нашей области с наступившим Новым годом и приглашает за покупками! Приглашаем всех за покупками в наши магазины! На правах рекламы.