Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, всего по области амнистия коснется 145 осужденных, отбывающих наказание в колонии, и 748 человек, состоящих на учете в службе пробации. Однако на свободу из колонии в Уральске выйдут только четверо осужденных. Для 138 осужденных совершивших средней тяжести и тяжкие на одну четвертую сократят сроки наказания. Стоит отметить, что с начала года для экс-осужденных повысилась квота по трудоустройству. Так, с начала 2017 года 5% от общего числа рабочих мест будут предоставляться бывшим заключенным.