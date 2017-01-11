В сети Facebook жители дома по улице Дом Дружбы, 4 выложили видео подъезда, затопленного канализационными отходами - Вот уже в протяжении 5 лет круглый год вот такой ужас. Уже забыли, когда в последний раз очищали центральный септик. Акимат и "Нур Отан" отказали в помощи жильцам. КСК нет, маленькие дети не могут пройти домой, ждут взрослых, потому что даже взрослому человеку нелегко пройти через эти лужи, - сетует местная жительница Улмекен КУСАИНОВА.Тем временем, аким города Атырау Серик ШАПКЕНОВ своим решением объявил ЧС техногенного характера местного масштаба. Оно было принято в связи с аварийной ситуацией на канализационно-очистных сооружениях в правобережной части города в сторону астраханской трассы. Как выяснилось, городские очистные сооружения уже длительное время работают не в полном объеме, из-за чего часть стоков так и не очищается. В результате канализационные отходы выливаются на поверхность. По данному факту КГП «Су Арнасы», которому и принадлежат очистные сооружения, экологами было оштрафовано.