Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Алабай покусал двух человек в Аксае

Пса пришлось усыпить, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" С января 2021 года в Бурлинском районе стерилизовано порядка 300 голов бродячих собак, а на владельцев домашних питомцев, за то, что не содержат их на привязи, составлено 169 административных протокола. Введение обязательного чипирования, паспортизации и вакцинации домашних кошек и собак – такими методами власти Бурлинского района решили бороться с бродячими животными, жалобами на которых последнее время пестрят местные интернет-сообщества. Ведь зачастую среди бродяг на улицах Аксая можно встре
gorod
Алабай покусал двух человек в Аксае
Пса пришлось усыпить, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Руководитель и 10 сотрудников СПИД-центра Атырау заразились коронавирусом
Руководитель и 10 сотрудников СПИД-центра Атырау заразились коронавирусом
Иллюстративное фото из архива "МГ" С  января 2021 года в Бурлинском районе стерилизовано порядка 300 голов бродячих собак, а на владельцев домашних питомцев, за то, что не содержат их на привязи, составлено 169 административных протокола. Введение обязательного чипирования, паспортизации и вакцинации домашних кошек и собак – такими методами власти Бурлинского района решили бороться с бродячими животными, жалобами на которых последнее время пестрят местные интернет-сообщества. Ведь зачастую среди бродяг на улицах Аксая можно встретить и домашних питомцев,  и даже породистых, которых нерадивые хозяева  выпускают погулять на улицу. И не всегда эти собачки безобидны. Только с начала года в Бурлинскую районную больницу обратились более 20 человек, пострадавших от укусов бродячих животных. А буквально на днях  в Аксае, недалеко от районного акимата огромный алабай  напал и искусал двух человек. Причем собака была в ошейнике, что говорит о том, что она не бесхозная. - Нам пришлось экстренно выехать и усыпить пса, хотя обычно в таких случаях, если поступают жалобы на агрессивных бродячих собак, выезжают сотрудники предприятия «КарачаганакПромСервис». Они  также занимаются стерилизацией и кастрацией бродячих животных, - рассказал директор ветеринарной станции Бурлинского района Жанбулат Махмудов. Он отметил, что на сегодняшний день стерилизовано и кастрировано около 300 собак. Поступило порядка 15 обращений от жителей Аксая на агрессивность бродячих животных, по обращениям  которых выезжали представители ТОО «КарачаганакПромСервис». Специалистами ветстанции населению роздано 300 уведомлений о необходимости чипирования и паспортизации домашних животных. - Мы закупили чипы, и сейчас началось чипирование собак. Поступило уже 10 заявок, - проинформировал Махмудов. Он добавил, что чипирование владельцу домашнего питомца обойдется в 1300 тенге. Ветстанцией планируется также приобретение паспортов  для животных. По словам начальника отдела полиции Бурлинского района Даурена Утегулова, участковые вместе с представителями местных исполнительных органов совершают обходы жилого сектора и работают с населением по вопросу содержания домашних животных. Но в основном полицейские работают по обращениям граждан, по тем же нападениям и укусам собак, и  в случае установления владельца бродячего животного согласно статье 408 КоАП РК («Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек») на него накладывается штраф. На сегодня составлено 169 таких протоколов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
собака человек покусала

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article