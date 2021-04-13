Алабай покусал двух человек в Аксае

Пса пришлось усыпить, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" С января 2021 года в Бурлинском районе стерилизовано порядка 300 голов бродячих собак, а на владельцев домашних питомцев, за то, что не содержат их на привязи, составлено 169 административных протокола. Введение обязательного чипирования, паспортизации и вакцинации домашних кошек и собак – такими методами власти Бурлинского района решили бороться с бродячими животными, жалобами на которых последнее время пестрят местные интернет-сообщества. Ведь зачастую среди бродяг на улицах Аксая можно встре